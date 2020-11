Ce jeudi, Sa Majesté le roi Philippe effectuera une visite de travail à la prison de Huy.

La prison de Huy fait partie des plus petits établissements pénitentiaires du pays et a été construite en 1871. A l’origine, elle servait de maison d’arrêt mais, aujourd’hui, elle abrite également des condamnés.

Lors de sa visite, le Roi s’y informera sur l'impact du COVID sur le système pénitentiaire, le personnel, les détenus et leurs familles. La vie en prison est fortement affectée par les mesures Covid, ce qui requiert une adaptation et un investissement considérables de la part des gardiens de prison et de l’ensemble du personnel des établissements pénitentiaires.

Le Roi devrait arriver à la prison à 10 heures, la fin de la visite étant prévue à 11 h 30.