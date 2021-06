A 5 heures vendredi matin, le yacht Wallonia qui se trouvait quai de Compiègne à Huy coulait au fond de la Meuse. Le bateau de Jean-Marc Vanberg, le propriétaire du parc récréatif Le Mont Mosan devait prendre le large pour des balades touristiques. Des dispositions ont immédiatement été prises par la Ville pour maintenir la circulation fluviale et éviter les dégâts environnementaux avec les déversements d’huile et d’hydrocarbures via les services de secours et la protection civile.

Ce mardi, le bateau s'est vu retirer des eaux avec l'aide d'une grue par une société spécialisée.



Une inspection va désormais être réalisée pour connaître les causes du naufrage.



Selon le bourgmestre f.f. Eric Dosogne qui s'exprimait la semaine dernière : "Le bateau était tout à fait conforme et venait d’être remis en état. L’incident pourrait être un acte volontaire".