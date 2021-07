Ce jeudi, les autorités communales hutoises sont sur le pont pour informer la population. "La situation est suivie minute par minute par la cellule de crise et toutes les équipes sont à pied d'oeuvre pour répondre aux appels des citoyens en difficulté", indique la ville de Huy. Les autorités précisent qu’elles informent de tout changement de situation via leur page Facebook et leur site Internet. "Le Hoyoux, qui avait déjà débordé tôt ce matin rue Porte des Maillets et rue des Tanneurs, reste menaçant au niveau du carrefour Saint-Remy et du centre ville rive droite. Pour l'instant les voiries restent praticables."

Les autorités demandent à la population d’éviter le centre de Huy. "Vu la menace qui plane sur une crue éventuelle du Hoyoux, évitez au maximum vos déplacements vers le centre de Huy ce jeudi 15 juillet et tout déplacement non essentiel de manière générale sur l'ensemble de la province."

Le Ravel est impraticable à Ben-Ahin. "La Meuse est sortie de son lit au niveau de l'Ecomusée de Ben-Ahin. N'empruntez pas le RAVeL qui longe la Meuse ce jeudi 15 juillet, pensez à votre sécurité."

Certaines routes ont été fermées à la circulation. "La N641, la nationale qui se trouve dans la Vallée du Hoyoux en direction de Modave est fermée sur le territoire de Marchin."

Un centre d'accueil opérationnel a été mis sur pied. "De manière préventive, le hall 2 du hall omnisports, avenue de la Croix-Rouge, est ouvert pour accueillir toute personne qui serait sinistrée ou impactée d'une manière ou d'une autre par ces intempéries."

Le centre de testing situé, avenue du Hoyoux, a été fermé de manière préventive et des sacs de sables sont mis à disposition. "Pour ceux qui en ont réellement besoin, des sacs de sable sont disponibles au Service des travaux, à l’Atelier Heine qui est situé chaussée des Forges."

Plusieurs lignes de bus sont à l’arrêt sur la région. Les autorités en appellent à la solidarité et demande une fois de plus d’éviter tout déplacement qui ne serait indispensable. "Si vous connaissez des personnes fragiles et ou isolées dans votre voisinage, n'hésitez pas à prendre de leurs nouvelles afin de voir si elles ne rencontrent pas de difficultés."