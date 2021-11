Ce vendredi s'est déroulée Grand-Place la cérémonie inaugurale des Plaisirs de Noël qui animeront Huy jusqu'au fêtes de fin d'année et même au-delà. Celle-ci était agrémentée d'un show de patinage de l'équipe de hockey sur glace " Les Bulldogs de Liège".

Les visiteurs peuvent dès à présent profiter, sous chapiteau ouvert, d'une patinoire de glace de 400 m2, d'un village de douze chalets Horeca et d'un chalet savoyard. Place Verte, Couleurs Extrêmes, le partenaire de la Ville de Huy à cette occasion, propose un chalet d'animations qui accueillera un Marché de Noël étalé sur 3 week-ends : les 27 & 28 novembre, du 3 au 5 décembre & du 10 au 12 décembre... ainsi qu'un Village des enfants (châteaux gonflables et jeux en bois) du 18 déc. au 9 janvier. Une place Verte généreusement décorée et qui accueille aussi une exposition de luges, un spot « selfies », un chalet à confiseries pour les plus gourmands, et qui sera le passage obligé pour aller visiter l’exposition Petits trains & féeries, à l'Espace Saint-Mengold, du 27 décembre au 9 janvier, mais aussi Noël au Musée du 4 décembre au 9 janvier.

Rappelons que l'accès à ces différentes animations sera permis sur présentation du Covid Safe Ticket tandis que le port du masque sera obligatoire.

Retrouvez le programme complet ici :

Web : https://www.huy.be/evenements/plaisirs-de-noel

Facebook : https://www.facebook.com/plaisirsdenoelhuy