Entrer dans l’univers coloré des Playmobil, c’est comme projeter son imaginaire dans le jeu. Voulue ainsi, c’est-à-dire, ludique et centrée sur le plaisir enfantin, l’exposition “ Les Playmobill font leur cinéma ” à voir à Huy à l’espace Saint-Mengold, attire le regard pour sa capacité à nous faire rêver en s’amusant – ou l’inverse. Répartis en quatorze vitrines, les différents diaporamas demandent au spectateur de se glisser dans chacune des scènes à hauteur de l’enfant qu’on est resté. Ainsi peut-on voir avec ce regard préservé, un monde fait de créatures fantastiques, historiques ou fantaisistes, toutes issues de films qui ont fait la gloire du 7e art.

Jurassic Park, King-Kong, Star Wars, Le Seigneur des anneaux, ou encore Le Roi Lion et Game of Thrones sont ici représentés dans leur contexte initial mais pas que.“ Il y a plein de petits clins d’œil à d’autres films ou séries,s’amuse à révéler Dominique Béthune, le propriétaire de l’exposition.Ici, dans le diaroma de Jurassic Park, vous trouvez par exemple Godzilla, personnage d’un autre film et dans la scène de Ghostbuster, on y voit Iron Man, Scooby-Doo ou encore, James Bond. ”

Avec la musique du film en fond sonore

Ce qui est vrai pour une vitrine l’est aussi pour les autres. À chacun, petit ou grand, de jouer le jeu à essayer de retrouver le petit détail que d’autres ne verraient pas forcément. Voulue à destination d’un public familial, la lecture de chaque scène se fait donc à hauteur du regard qu’on lui porte. Un enfant verra donc des choses à son niveau tandis que son parent pourra observer d’autres éléments du décor posés plus haut.

Autre aspect ludique, et c’est nouveau, le côté immersif de cette exposition. Pour quelques-unes des scènes, une bande-son peut en effet se faire entendre en glissant sa main sur un capteur audio.“ On a la musique du film qui se joue là où l’on est,explique Dominique Béthune.On se trouve donc en immersion avec le film, car le son reste isolé dans la zone destinée à être écoutée. ”

Générique et intergénérationnelle, l’exposition est à voir en famille tout l’été.

