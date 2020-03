Le chantier aura lieu du 16 au 27 mars inclus.



Des éboulements de terres se sont produits récemment à l'arrière des immeubles situés aux numéros 2, 4, 6 et 8 de la rue Sous-le-Château à Huy.

La Ville informe que la SPRL LOISEAU, pour le compte d’un propriétaire particulier, est chargée, du 16 au 27 mars 2020, de précéder à l'excavation de ces terres.

Pour ce faire, une grue sera placée au carrefour que forment les rues du Pont et du Pont des Chaînes.

Le placement de cette grue empêchera toute circulation à cet endroit.

L’évacuation des terres s’effectuera à partir de la rue Sous-le-Château.

L'arrêt, le stationnement et la circulation seront interdits rues du Pont, de la Collégiale et Sous-le-Château en son tronçon compris entre Pont des Chaînes et Pont des Veaux.