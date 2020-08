Il en coûtera un tout petit peu moins de 10 millions

Dossier emblématique de la législature 2018-2024, la rénovation du téléphérique et de ses trois stations débutera le 3 septembre prochain. C’est l’association momentanée Cop & Portier - MND - BPC Wallonie qui a été désignée pour mener à bien ce projet majeur porté par le Collège hutois. « Il va marquer un tournant dans la professionnalisation du tourisme et apporter une plus-value à l’attractivité de la ville. Je me réjouis tout particulièrement que ce projet se concrétise », précise Christophe Collignon, le bourgmestre.

La première phase des travaux se déroulera du 3 septembre à fin décembre 2020 et consistera en des études complémentaires et de la conception en atelier.

Dès janvier 2021, l’entreprise procédera aux travaux de rénovation des trois stations ; la station basse tout d’abord, la station haute ensuite et, pour finir, la station située sur le toit du fort où l’installation d’un ascenseur destiné aux personnes à mobilité réduite est également prévu. La fin des travaux est prévue à l’été 2021.

Le budget de ceux-ci est de 9.959.405 € tvac avec une aide de 3.764.595 € du Gouvernement wallon et une intervention de 2.047.490.32 € de l'assurance.