Cette année encore, la Ville de Huy et de nombreuses associations locales se mobilisent contre les violences intrafamiliales en participant activement à la campagne "Ruban blanc" autour de la date symbolique du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. De nombreuses actions de sensibilisation sont proposées à cette occasion.



- Exposition participative et distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, le mercredi 24 novembre.

- Balade sonore sur réservation au 0494/66 39 29 le mercredi 24 novembre à 14h30 (départ Grand-Place, devant le Bassinia).



Egalité & Solidarité au Féminin

- Conférence "violences conjugales, où en sommes nous ?". En présence de : Jean-Louis Simoens, responsable au sein du Collectif contre les Violences Familiales et l'Exclusion et coordinateur de la ligne « Ecoute violences conjugales 0800/30.030 » ; Fanny Appes, athlète ayant vécu des violences intrafamiliales ; Sarah Taillard, personne de référence à La Traille, maison pour femmes en difficulté(s) ; Hervé Persain, animateur. Des extraits du livre de témoignages "L'audace d'exister" rédigé par Nathalie Boutiau sur une idée de ESF seront lus par Annette Wilmotte et Rejane Morsat (comédiennes) accompagnées par Aurélie Potty au violoncelle.

A l’Espace Saint-Mengold, dimanche 21 novembre à 14h30. Inscription via sms au 0474/34 36 77.

- Distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, et devant les écoles, le mercredi 24 novembre.



Soroptimist Club de Huy

- Sur le marché, En Mounie, le mercredi 24 novembre, distribution de dépliants de sensibilisation.

- Animation "Femme-sandwich" avec des slogans interpellants, le mercredi 24 novembre sur le marché.



Collectif Femmes Condroz-Huy-Hesbaye

- Distribution de pin's et de dépliants de sensibilisation sur le marché le mercredi 24 novembre.



Centre culturel

- Documentaire #SalePute (de Myriam Leroy et Florence Hainaut), suivi d'un débat, le dimanche 28 novembre à 18h au Centre culturel (salle Imagix). Entrée 6 €.



Vie Féminine

- Projet d’illustration de la convention d’Istanbul, inspiré par le travail réalisé par l’artiste Jean-Michel Folon autour de la Déclaration universelle des droits humains, afin de la rendre plus connue et accessible à tout public. Ce projet comporte deux volets, un volet interne à Vie Féminine à travers des ateliers d’arts plastiques et un volet à destination des écoles.

- Le 24 novembre, En Mounie, sur le marché, distribution d'un folder de sensibilisation et action de sensibilisation sur les violences psychologiques envers les femmes « Para-violences », à 10h.



Femmes solidaires

- Distribution de rubans blancs sur le marché, En Mounie, le mercredi 24 novembre et à la sortie des écoles.



Synergie Wallonie

- Distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, le 24 novembre.



Conseil des Femmes Francophones de Belgique

- Distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, le 24 novembre.



Province de Liège

- Exposition éphémère consistant à déposer des paires de chaussures de femmes peintes en rouge autour du Bassinia et ce, à la mémoire des femmes assassinées dans un contexte de violences conjugales. Cette exposition sera accompagnée d’une distribution de pin’s en forme de ruban blanc et d’un feuillet de sensibilisation. Le mercredi 24 novembre.



Fondation Anne-Marie LIZIN

- Distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, le 24 novembre.



Communauté congolaise Meuse-Condroz-Hesbaye

Débat "pauvreté et violence intrafamiliales : le rôle du panier de la ménagère". Intervention de Madame Marie Antoinette Saya Kifula, conseillère en genre, micro finance et chargée de la lutte contre les violences sexuelles à Kinshasa. Le 8 décembre de 18h30 à 20h30, soit à la paillote africaine, soit à Saint- Vincent-de-Paul (à préciser).- Distribution de pin's, sur le marché, En Mounie, le 24 novembre.L'an dernier des pharmacies hutoises ont accepté de devenir POINT INFO pour les personnes victimes de violences intrafamiliales. Des affiches et des dépliants y avaient été déposées par le Service prévention. Début décembre, le Service prévention reprendra contact avec ces pharmacies afin de faire le point sur cette action destinée à être pérennisée.