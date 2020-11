Ce lundi, les autorités communales de la ville de Huy ont décidé de prendre des mesures de précautions pour éviter tout accident à la suite de fortes rafales de vent annoncées sur la région par l'IRM.

"En raison des fortes rafales de vent annoncés par l'IRM, la police de Huy applique son dispositif de précaution", indique la ville de Huy. "Elle procède à la fermeture de rues boisées et de parcs publics. La mesure a été prise ce lundi et concerne les avenues Delchambre et Godin-Parnajon. Il est interdit d'y stationner et d'y circuler pour les piétons et les véhicules."

Les bus des Tec sont déviés par d'autres rues. "Les parcs Vierset et Bastin sont interdits aux piétons. Le chemin du Chéra va lui aussi être fermé à la circulation."

Durant ces grands vents, les autorités déconseillent de manière générale de se déplacer inutilement dans les endroits boisés.