Ce vendredi matin, le Collège communal de Huy s’est positionné sur le maintien d’un programme d’animations à l’occasion des fêtes de fin d’année, a-t-il annoncé. "Les Hutois et les visiteurs pourront ainsi découvrir les Hivernales au jardin du curé à la closerie du presbytère de Saint-Pierre, Noël au musée dans notre musée communal, l’exposition Noël au sud à la Collégiale, la Fabrique d’hiver à l’Espace Saint-Mengold". En outre, le Collège précise que l’objectif est de conférer au centre un air de fête. Dès lors, des décorations seront bien placées dans les rues commerçantes de la cité mosane. Seul bémol, crise oblige, la mise en place d’une patinoire sur la Grand-Place et l’installation d’un village Horeca sur la place Verte ne sont pas envisagées. "Mais le rendez-vous est d’ores et déjà fixé en 2021 pour ces deux pôles majeurs de nos animations de fin d’année. Fidèle à une tradition née au milieu des années 1990, Huy offrira donc à ses habitants, malgré un contexte difficile, divers plaisirs hivernaux à savourer en famille et, nous croisons les doigts, entre amis".