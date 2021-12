A Huy aussi, on a étudié les arrêtés royaux, consécutifs aux Codeco de mercredi, afin de jeter un sort aux activités des Plaisirs de Noël.

Mercredi, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne était très pessimiste après le Codeco sur un maintien de la patinoire. Mais là, les textes des arrêtés royaux l’ont fait changer d’avis. La Ville de Huy vient ainsi de prendre plusieurs décisions.

1. La patinoire. La patinoire, installée sur la Grand-Place depuis fin novembre, ne fermera pas ses portes. "On la maintient, explique le bourgmestre. Et avec la couverture." La question se posait de laisser ou non le chapiteau qui protège les patineurs du mauvais temps. la décision est prise: le toit du chapiteau ne sera pas enlevé. La raison? "On peut maintenir la couverture car la patinoire est considérée comme une activité sportive, et non comme une activité événementielle." A Huy, on ne la voit pas entre les eux, comme à Hannut; on a tranché.

2. Les chalets. Par contre, plus difficile pour la Ville de composer avec les nouvelles mesures en ce qui concerne les chalets horeca installés autour de la patinoire et eux aussi, surplombés par le toit du chapiteau. Alors? On ferme les chalets. "On aurait pu les laisser ouverts mais alors, on devait s’assurer de ne pas avoir plus de 80 à 90 personnes présentes et assises." Le bourgmestre a demandé à l’opérateur, Lambert Wéry, de Couleurs Aventures, s’il pouvait garantir de ne pas dépasser ce quota, même les vendredi et samedi soir. Il voulait en avoir la garantie, l’organisateur "malgré tout son sérieux dans l’organisation de l’événement" n’a pas pu lui assurer qu’il ne dépasserait pas les 80 à 90 personnes.

3. Les exceptions. Trois exceptions cependant ont été prises. Ces activités, elles, pourront rester ouvertes. La grande tente que la brasserie le O’Malley a, accolée à la patinoire, pourra rester ouverte. "On peut la maintenir car elle suit le protocole horeca." Les deux take-away contigus au chapiteau, pourront eux aussi rester ouverts car ils ne sont pas sous le chapiteau, ils sont indépendants.