Excellente nouvelle pour l'enseignement communal hutois et plus particulièrement l'école d'Outre-Meuse dont le projet de nouvelle école a été retenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui subsidiera le projet grâce aux fonds du Plan de relance et de résilience européen.

Concrètement, le montant de la subvention s'élèvera à 6.421.573 euros et la nouvelle école devra être terminée pour juin 2026.

Inaugurés en 1970, les bâtiments situés sur le site ont déjà connu de nombreuses rénovations et sont très énergivores. C’est pour cette raison que le Collège communal a décidé de démolir et de reconstruire sur le site afin d’apporter plus de fonctionnalité, d’intégrer un dépose-minute, de maintenir du stationnement et de verduriser le site.

Les travaux, estimés à 9.879.343 euros tvac, devraient se tenir en deux phases afin de permettre aux différentes classes de maternelle et de primaire de rester sur le site.

"Je me réjouis de voir ce projet franchir une étape importante. L'école d'Outre-Meuse est le dernier établissement scolaire communal devant faire l’objet d’importants travaux", commente Eric Dosogne, le bourgmestre f.f., qui rappelle : "en septembre dernier, Frédéric Daerden, vice-président de la fédération Wallonie-Bruxelles et ministre du Budget du gouvernement wallon, s’était rendu à l'école d'Outre-Meuse en compagnie de Christophe Collignon, ministre wallon des Pouvoirs locaux, pour se rendre compte de la nécessité de construire une nouvelle école. Ce projet va donc devenir réalité et participer à son niveau à la redynamisation de la rive gauche."