Le pignon d’une maison s’est effondré et des personnes ont été blessées dans des accidents de la route

Lors de cette journée de dimanche, les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés à intervenir à plus de septante reprises à la suite des grands vents dus à la tempête Dennis. " Au départ, c’était surtout la vallée de la Meuse et du Condroz qui étaient touchées mais dans le courant de la journée, la vallée de l’Ourthe a également connu des incidents causés par les bourrasques de vent', explique Tanguy Fierens des pompiers de la zone Hemeco.

En plus des interventions concernant les arbres et les câbles électriques, les hommes du feu ont été confrontés à toute une série d’interventions. "Des personnes ont été blessés lors d’accidents de la route qui se sont produits à cause des conditions climatiques. Quelques personnes ont été emmenées par nos ambulances, mais aucun n’a été gravement blessé. "

A quelques endroits, c’est l’électricité qui a connu quelques problèmes. Ainsi, les habitants de Comblain-au-Pont se sont retrouvés sans électricité pendant un certain temps à cause de câbles qui se sont décrochés. "Un pignon d’une maison en rénovation s’est également décroché à Wanze. Heureusement, ces faits n’ont causé aucun blessé."

Les hommes du feu sont toujours actuellement en train de venir en aide à la population tant les demandes sont nombreuses.