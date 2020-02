Une proposition de loi vient d'être adoptée.



Une proposition de loi émise par le groupe PS de la Chambre et co-signée par le député waremmien Hervé Rigot vient d'être adoptée en commission de l'Intérieur.



Laquelle vise à flouter les images d’établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces derniers dans l’intérêt de la sécurité publique.



Le constat est simple : si on se rend sur un site comme Google Earth, on peut constater que les sites militaires belges sont floutés, et ce contrairement aux centrales nucléaires.

Pour le PS, l’absence de floutage de la plupart des installations nucléaires sur Google Earth ou sur des applications similaires pose de réels problèmes.

En effet, chacun peut trouver aujourd’hui des images extrêmement précises des sites nucléaires belges de Tihange et de Doel, éventuellement utilisables pour la préparation d’actes malveillants.

La Belgique a d’ailleurs été épinglée par l’Assemblée nationale française, dans un rapport du 28 juin 2018, qui lui recommande d’adopter une mesure législative obligeant les diffuseurs d’images satellites à flouter celles des centrales nucléaires ainsi que d'autres sites à caractère sensible.



Hervé Rigot estime qu’"il était de notre responsabilité de prendre les mesures qui s’imposent pour protéger nos infrastructures critiques en fournissant au ministre de l’Intérieur une disposition incontestable pour exiger des diffuseurs d’images satellites le floutage des images de nos centrales nucléaires".