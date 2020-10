Suite aux récentes mesures prises pour endiguer la seconde vague de l'épidémie de coronavirus, les Rencontres Théâtre Jeune Public ont finalement été annulées. Soit aux dires du groupe Ecolo une annonce terrible pour le secteur concerné. " Ces rencontres annuelles sont un lieu privilégié pour les programmateurs, enseignants et animateurs de centres culturels, de maisons de la culture, de théâtres et d’autres institutions culturelles, ainsi que de nombreux autres acheteurs belges et étrangers, qui viennent y découvrir les nouvelles créations".



C'est pourquoi les écologistes se mobilisent afin que ces rencontres annuelles soient non seulement pérennisées mais également qu'elles reviennent à Huy où elles sont organisées depuis plus de 20 ans.



Une motion déposée au conseil communal



Au niveau provincial, la conseillère Sandrina Gaillard, étonnée de ne trouver aucune ligne budgétaire à ce sujet, a interpellé le collège à ce sujet. Lequel confirme "" à cet égard, ce qui est jugé inacceptable.Les écologistes se mobilisent également au niveau communal. Le conseiller Rodrigue Demeuse annonce que "Pour les Verts, c’est un sujet qui doit vraiment dépasser les clivages politiques et qui mérite que l’on s’unisse avec les forces vives de la région hutoise pour pouvoir peser sur les choix de la Province et voir revenir les Rencontres à Huy dès l'an prochain.