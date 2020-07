Lors du conseil communal de ce vendredi soir, le conseiller communal DéfipourHuy Patrick Thomas, a interpellé la majorité quant à la problématique de la circulation "intensive et des vitesses excessives des véhicules dans le haut du village de Tihange"., rue les Golettes et rue des Messes, "très utilisées pour rejoindre la RN90 et la RN96". Une vitesse excessive dû sans doute "à la rénovation de la rue. Les riverains se plaignent et deux personnes été victimes d'animaux de compagnie", signale le conseiller communal. La solutions selon lui ? Poser des marquage, des dispositifs de ralentissement...Le conseiller communal a également insisté sur le fait que "ces voiries ne sont pas propices à l'accueil des poids lourds. Sur le trajet ils vont rencontrer des piétons, des vélos,... De nombreux enfants jouent aux abords de la voirie" et les poids lourds posent selon lui un gros problème de sécurité.



La liaison Tihange-Tinlot comme solution

Le conseiller communal DéfipourHuy a en outre profité pour déplorer la péremption du permis pour les travaux de la phase 3 de la liaison Tihange-Tinlot "qui va venir encore aggraver cette problématique". "Que s'est-il passé pour qu'on arrive à un scénario pareil ?". Et d'insister sur l'urgence du dossier. "Il est du ressort des élus régionaux de prendre les mesures qui s'imposent pour agir et imposer à la Région d'avancer rapidement et de façon pertinente sur ce dossier pour enfin sortir de cette situation déplorable". "Cette liaison tant attendue, depuis plus de deux décennies, permettrait de résoudre nombre de phénomènes routiers qui nuisent à la sécurité et à la quiétude des Tihangeois ainsi qu'à la mobilité au centre-ville depuis de trop nombreuses années".



Dans sa réponse, le bourgmestre Christophe Collignon (PS) a souligné qu'il s'agit d'une problématique ancienne qu'il essaie de régler, "et qui est liée au dossier de la RN684". Pour le bourgmestre, "il n'y a pas assez de volonté politique pour terminer cette liaison", en déplorant la lenteur du dossier, notamment du côté du SPW. "L'ensemble des problèmes de mobilité pourront être résolus dès lors que cette liaison sera réalisée. C'est LA solution qui apportera de l'oxygène à la ville, enfin libérée des poids lourds. J'invite le ministre Henry à reprendre le dossier en mains et à arrêter de rêver", a-t-il lancé. Ce qui n'a pas manqué de fâcher le conseiller communal Ecolo de l'opposition Rodrigue Demeuse qui renvoie la balle à l'ex-ministre Carlo di Antonio (CDH).