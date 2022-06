A l'invitation de la Ville de Huy, Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat en charge de la Régie des bâtiments, a été reçu à l'Hôtel de Police où le projet de regroupement des services de la zone de police sur un site unique lui a été présenté.



Les services de la zone de police sont actuellement répartis sur deux sites : rive gauche rue du Vieux-Pont et rive droite rue de la Résistance. "Le projet de regroupement sur un seul site vise à optimiser le travail des agents et à rationaliser les coûts de fonctionnement", explique la Ville de Huy.



Le site unique qui pourrait accueillir la zone de police de Huy dans un futur proche appartient à la Régie des bâtiments et était précédemment entièrement occupé par la police fédérale. Il se situe rue de la Motte.



Soutenu par le collège communal représenté par le bourgmestre f.f. Eric Dosogne, par le bourgmestre en titre et ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville Christophe Collignon, ainsi que par le Chef de corps Jean-Marie Dradin représenté pour l'occasion par le Chef de corps f.f. Steve Jasselette, ce projet de déménagement vers la rue de la Motte a retenu toute l'attention du Secrétaire d'Etat et de ses services qui ont eu l’occasion de se rendre sur place pour en découvrir le potentiel.