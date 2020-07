L'auteur-compositeur-interprète hutois Marc Wathieu, connu sous le nom de Marc Morgan, décédait en janvier dernier à l'âge de 57 ans.



Suite à son départ soudain, le conseiller communal DéfipourHuy Patrick Thomas a proposé au conseil communal de ce vendredi soir qu'un hommage légitime soit rendu "à cet artiste de renom, au regard de la carrière qu'il a eu", contribuant "largement à faire connaître la ville au-delà des frontières de la Belgique".

Pour rendre cet hommage, le conseiller communal a déposé une proposition de renommer la salle de spectacle de l'Atelier Rock en salle Marc "Morgan" Wathieu.

Le collège a accueilli favorablement cette proposition. L'échevin de Culture Etienne Roba (PS) a dans un premier temps suggéré d'inscrire cette démarche dans une réflexion via une participation citoyenne. Un hommage citoyen pourrait ainsi être organisé en ligne via un sondage. "Après ce sondage, on pourra proposer aux citoyens de participer à la nomination de la salle", a-t-il proposé.