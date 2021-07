Ce jeudi matin, les autorités de la ville de Huy ont décidé de réaliser une réunion de crise à la suite des inondations qui ont lieu dans la province de Liège." Le bourgmestre f.f. Eric Dosogne a convoqué une réunion de crise ce 15 juillet à 7h", indiquent les autorités de la ville. "Une permanence téléphonique est organisée à l'Hôtel de Ville au 085/21 78 21 tant que la situation restera critique."

Les équipes de la ville de Huy sont également sur le pont. "Les hommes du Service des travaux, qui avaient déjà effectué de nombreuses missions de manière préventive, sont sur le pont 24h/24h pour répondre aux problèmes qui se présentent à divers points de la commune."

Plusieurs cours d’eau sont sortis de leurs lits et coulent sur les routes. "Le Hoyoux a débordé au niveau de la rue Porte des Maillets et de la rue des Tanneurs. La Solières a débordé au niveau de la rue du Ruisseau." Des mesures ont été prises pour palier à tout problème, mais même l’hôpital a été touché par les inondations. "De manière préventive, la Crèche Petit à Petit, rue Saint-Domitien, a été fermée. Le niveau -1 du CHRH est sous eau. Il est recommandé aux visiteurs de patients hospitalisés de ne pas se rendre au CHRH ce jour. La prise en charge des patients continue à se faire dans la mesure du possible."

Plusieurs voiries ont été touchées par les intempéries et des routes sont fermées à toute circulation. Les rues des Tanneurs, Porte des Maillets, Saint-Domitien, du Chera, des Golettes, Entre-deux-Thiers, port Neuve Voie, du Ruisseau et la ruelle Mottet sont inaccessibles.

Les routes nationales 698 à Solières et la route nationale 90 à Tihange sont difficilement utilisables. De manière préventive, tous les cimetières de la commune ont été fermés.

Les autorités souhaitent faire passer quelques recommandations. "Evitez tout déplacement non essentiel durant toute cette journée et évitez les zones dangereuses. Respectez la signalisation mise en place par nos services de police aux endroits critiques. Si votre maison est menacée, placez une planche étanche dans l'embrasure de la porte et colmatez avec du silicone, construisez, à l’aide de sacs de sable, des petites digues devant les ouvertures dans la cave, les portes extérieures. Enlevez les tapis et placez vos meubles à une hauteur sûre. Transportez à l'étage les objets de valeur et les papiers importants. Fermez, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d’eau. Garez votre voiture à un endroit sûr. Evitez de la laisser dans votre garage. Veillez à ce que des objets laissés au jardin ne puissent pas être emportés par les eaux. Tenez compte de vos animaux domestiques et photographiez les espaces inondés."

De manière préventive, le hall 2 du hall omnisports, avenue de la Croix-Rouge, est ouvert pour accueillir toute personne qui serait sinistrée ou touchée d'une manière ou d'une autre par ces intempéries.

"La cellule de crise communale suit l'évolution de la situation minute par minute et fera un nouveau point en fin de matinée. Toutes les équipes de la Ville, les pompiers de la zone Hemeco et la Zone de Police sont à pied d'oeuvre pour répondre aux sollicitations des citoyens impactés."