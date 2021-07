Ce jeudi en fin de journée, les pompiers de la zone Hemeco, qui couvrent les zones Hesbaye, Meuse et Condroz nous ont annoncé être actuellement occupés à réaliser un sauvetage en Mehaigne. Nous ignorons pour l’instant le nombre de personnes qui doivent être sauvées et la localisation exacte des faits. "Nous ne pouvons pas vous donner plus de précisions car nous sommes particulièrement occupés et surchargés", ont précisé les services de secours.

Depuis hier soir, les hommes du feu de la zone Hemeco ont été appelés à plus de 350 reprises pour réaliser des interventions dues aux conséquences des importantes intempéries qui se sont produites dans la région.