Sans conteste, la crise sanitaire nous a fait repenser nos habitudes. Si l’Université de Liège a dû généraliser son enseignement en ligne, des entreprises ont développé le télétravail, tandis que la Ville de Liège repense sa mobilité… plus douce.

À Huy, cet été ne sera pas comme les autres. De nombreux événements ont dû être reportés (les Unes Fois d’un Soir) ou annulés (la Flèche Wallonne, fête du 15 août…). La crise sanitaire a forcé la Ville de Huy à repenser son offre touristique, de sorte à accueillir le touriste d’un ou plusieurs jours qu’il soit Wallon, Flamand, ou Néerlandais… Une saison touristique pensée cette année sur les thèmes du cyclisme, du patrimoine et de la nature, "qui sont les atouts touristiques majeurs du territoire", souligne Etienne Roba (PS), échevin des événements.

Le 10 juillet dernier, la Ville lançait ainsi sa saison touristique "Le Mur is just the beginning" avec la présence de nombreux cyclistes belges tels que Mario Aerts, Rik Verbrugghe, Ludivine Henrion, Maxime Monfort, Christophe Brandt… Certains se sont prêtés au jeu du chrono challenge, qui devrait attirer des cyclistes tout l’été.

Avec la fermeture de la centrale nucléaire de Tihange prévue entre 2023 et 2025, la Ville de Huy devra trouver de nouvelles sources de revenus, de sorte que le tourisme local apparaît comme un des axes de redéploiement pour les années futures. "On va continuer à professionnaliser cet axe, en améliorant les infrastructures, notamment avec la rénovation du téléphérique ou de la piscine communale", explique le bourgmestre de Huy Christophe Collignon (PS). Nichée en Terres de Meuse, à 30 km de Liège et de Namur, au confluent de la Meuse, Huy a une place à prendre. "Nous essayons de la rendre la plus attractive possible, de jouer sur nos atouts, pour faire venir du monde à Huy et ainsi compter parmi les pôles touristiques wallons", précise l’échevin.