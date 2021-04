Ces prochains jours, de nouveaux chantiers se tiendront sur le territoire communal hutois et entraîneront la mise en place de mesures de circulation.

Avenue Albert 1er (Du 14 au 16 avril)

La société Hydrogaz est chargée pour le compte de la CILE du remplacement en urgence d’un trapillon d'égout situé au carrefour formé par l’Avenue Albert 1er et la Place Zénobe Gramme. Ce chantier s’effectuera en deux phases non consécutives suite au fait qu’un séchage de plusieurs jours est nécessaire. Afin de garantir la sécurité du chantier, durant cette première phase, l’avenue Albert 1er, dans son tronçon compris entre la rue des Cotillages et la Place Zénobe Gramme sera interdite à la circulation, excepté pour les véhicules de chantier et des riverains, et ce du 14/04/2021 à 07.00 h au 16/04/2021 à 18.00 h. Après cette première intervention, le circulation s’effectuera de manière normale à l’aide de plaques de métal posées au sol et ce durant le temps nécessaire au séchage. De ce fait, les Bus du TEC ne pourront plus avoir accès directement à la gare. Les derniers arrêts se situeront donc, durant ce laps de temps, au rond-point de l’ancienne poste. Les usagers de la route désirant se rendre à la gare à partir du rond-point de l'ancienne poste, devront emprunter la rue Saint-Pierre et ensuite la rue des Jardins.

Rue Sous-le-Château (Les 14 et 15 avril)

La société Hydrogaz, pour le compte de la CILE, est chargée de travaux de remplacement de trapillons d’égout, rue Sous-le-Château, à hauteur de l’immeuble y portant le numéro 78, et ce du 14/04 à 07.00 h au 15/04 à 18.00 h. Pour ce faire, et au vu de chantiers avoisinants déjà présents, la circulation et le stationnement des véhicules, rue Sous-le-Château, dans son tronçon compris entre les rues Saint-Remi et Béguines, seront interdits. Une déviation sera mise en place pour les usagers circulant rue Sous-le-Château via la rue Saint-Remi, avenue des Ardennes et rue des Béguines afin de permettre tant l’accès au parking du CHRH, que le contournement de la chaussée des Forges.