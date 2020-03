A partir de ce vendredi 20 mars.



Trois chantiers se tiendront dans les prochains jours à Huy.



Avenue Albert 1er - Samedi 21 mars 2020

La Société BERNARD, pour le compte d’un particulier, va procéder au démontage d’une grue de chantier dans la propriété du n°65 de l’Avenue Albert 1 le samedi 21/03. Pour ce faire, une grue de montage devra se trouver sur la voie publique. Son emprise sur cette dernière ne permettra plus le passage de la circulation. Dès lors, l’Avenue Albert 1 sera interdite à la circulation, à l’arrêt et au stationnement dans son tronçon compris entre la rue des Cotillages et l’immeuble portant le n° 23 de l’Avenue Albert 1. La circulation des bus en direction de la gare de Huy sera également impossible. Les TEC LIEGE-VERVIERS et NAMUR en ont été avisés. Pour se rendre à la gare, un itinéraire de déviation sera installé par nos services via la rue des Jardins. Ces mesures entreront en vigueur samedi 21/03 à 05h00 heures et se termineront ce même jour, au plus tard à 18 heures.

Route de Hamoir - Du 25 au 27 mars 2020

La Société TELECOM est chargée du 25/03 au 27/03 pour le compte de RESA ELECTRICITE, route de Hamoir, dans son tronçon compris entre les BK 2.65 et 2.95, de placement de fibres optiques, en trottoir et en voirie par fonçage. Pour ce faire, des engins de chantier seront présents le long de la voie publique. Par mesure de sécurité, la circulation à hauteur du chantier sera réglementée à l’aide de feux de circulation de chantier et ce par tronçons de 150 mètres maximum. Dès lors, la circulation s’effectuera alternativement dans un sens puis dans l’autre, sur la bande de circulation initialement dévolue au sens Hamoir vers Huy.

Jonction Cité Vierset/RN90 - Du 20 mars au 17 avril 2020

La Société THOMASSEN, pour le compte du SPW, est chargée du 20/03 au 17/04 de travaux de jonction de voiries entre la Cité Vierset et la RN 90 (Quai d’Arona) dans son tronçon compris entre les BK 10.4 et 10.45 (vers Liège). La circulation vers Liège sera dès lors déviée sur la bande striée séparant les 2 sens de circulation.