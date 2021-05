Un appel à candidature est lancé par la Régie foncière de la Ville de Huy pour les deux surfaces commerciales dites tremplin de la rue du Pont.

Cet appel à manifestation d’intérêt qui est suivi d’un appel à projet vise à la désignation de deux candidats commerçants afin d’occuper les cellules situées aux n° 7 et 28.



La Régie foncière souhaite mettre à disposition de candidats commerçants ces cellules tremplin à travers l’octroi d’un loyer évolutif sur une période de 3 ans.

L’objectif poursuivi est, dit-on, de favoriser des projets de qualité. Les candidats commerçants sont invités à suivre la procédure et à remplir les critères décrits ci-après.



Différents critères



Les projets seront analysés en fonction de différents critères: la plus-value et la qualité du commerce candidat, la faisabilité et la viabilité économique de son plan, les spécificités en matière d’aménagement, l’audace et l’originalité des projets permettant de dynamiser certaines rues en déclin, etc.

Le but avoué est aussi de dynamiser les artères commerçantes de la ville de Huy. Créer du flux commerçant dans la rue du Pont, augmenter la zone de chalandise et améliorer l’attractivité du centre-ville constituent également quelques objectifs de cet appel.

La procédure se déroulera de la sorte:

1. Le lancement de l'appel à manifestation d’intérêt en date de ce lundi 3 mai.

2. Du 3 au 17 mai, les candidats adressent un formulaire disponible dans le règlement afin de marquer leur intérêt et visitent le ou les biens qui ont retenu leur attention.

3. Au terme des visites, les candidats commerçants sont invités à déposer leur projet.

La date limite de rentrée des projets est le 24 mai à midi.

Les documents à rentrer sont:

- le formulaire disponible dans le règlement.

- la fiche d’identification du candidat commerçant comprenant un curriculum vitae du porteur de projet et des personnes impliquées dans le projet.

- un business plan indiquant clairement l’activité projetée.

- un projet de plan d’aménagement spatial de la surface commerciale.



- un plan financier prévisionnel couvrant une période de 3 ans.

- un moodboard (images illustrant les intentions d’aménagement à l’intérieur et à l’extérieur ainsi que les produits proposés).