Lors de sa réunion de ce vendredi, le collège communal de la Ville de Huy a émis un avis favorable sur la demande de permis d’urbanisme introduite par la société McDonald's Belgium Inc.

Et ce en vue de la construction d'un nouveau restaurant et de l’aménagement du terrain avec parking, drive, zones vertes et la prolongation du trottoir ainsi que la pose d'enseignes au niveau de la chaussée de Dinant.

Après la démolition de trois habitations, le projet prévoit donc la construction d'un nouvel ensemble immobilier composé du restaurant d’une capacité de 138 personnes au rez-de-chaussée et de quatre appartements au premier étage.

L’avis favorable du collège est cependant conditionné à diverses contraintes, et ce afin de limiter l’impact de cette implantation.

Le demandeur devra notamment réaliser les plantations prévues dans l’année de l’achèvement du gros œuvre ainsi qu'entretenir et maintenir ces plantations en état.

Il devra aussi limiter l’éclairage du site aux heures d’ouverture du restaurant. Il ne pourra utiliser l’accès direct au site, via la chaussée de Dinant, que pour les livraisons.

Le collège rappelle que le permis ne pourra être mis en œuvre que si le projet d’assainissement actuellement en cours d’instruction est approuvé par les services régionaux.

Il invite également le demandeur à prendre contact avec la direction des routes du SPW et la police de Huy en vue de l’aménagement d’une traversée piétonne au niveau de la chaussée de Dinant (N698) vers le Shopping mosan.

Pour rappel, une première demande de permis portant uniquement sur la construction d’un restaurant drive avait fait l’objet d’un permis d’urbanisme délivré le 5 octobre 2015.

Ce premier permis avait été contesté devant le Conseil d’État qui l’avait annulé le 2 mars 2017.