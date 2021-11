Les faits se sont déroulés alors que cette spéciale test touchait à sa fin. Ce riverain, stoppé au barrage, aurait alors redémarré, touchant au passage plusieurs commissaires de route. Une dame a été transportée à l'hôpital.

Le parquet de Liège a bien sûr été informé des faits. Le conducteur a été interpellé et privé de liberté. Son passager a également été privé de liberté.

Ce samedi, le parquet a précisé que la dame a été "blessée très légèrement". Celle-ci a été placée 6 jours en incapacité de travail tandis que son fils de 19 ans a bénéficié d'un certificat de 3 jours d'incapacité de travail.

En raison de versions divergentes, qui ne permettent donc pas de savoir ce qu'il s'est passé, les deux hommes ont été libérés samedi. Selon le magistrat de garde, en effet, un policier aurait laissé passer le véhicule, qui a ensuite été arrêté par des personnes, dont des commissaires de course. Le magistrat explique que la tension est montée, que les gens se sont énervés et que le conducteur aurait alors paniqué et forcé le passage.

Un complément d'enquête a donc été sollicité afin de faire la lumière sur cet incident.