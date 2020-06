Ils ont souhaité sensibiliser le monde politique à leur situation préoccupante alors que les mesures perdurent face à la crise liée au Covid-19.



Ce samedi, à 11h, 200 indépendants ont investis le terrain du FC Solières. Couchés sur le sol, sur le ventre d'abord puis sur le dos, tout en respectant le mètre 50 de distanciation sociale et le port du masque, ces indépendants aux bras et aux corps formant le signe de croix ont ainsi voulu symboliser leur situation en représentant un cimetière d'indépendants. Tous portaient un T-Shirt noir sur lequel était écrit "Je suis indépendant et dans la merde" de face et "SOS Event" de dos.

Parmi ces indépendants, on retrouvait des représentants du secteur de l'événementiel, les acteurs de la nuit, les ASBL, les brasseurs, les DJ's, les forains, les maraîchers. Ils étaient venus de toutes parts (Bruxelles, Charleroi, Dinant, Namur...), se rassemblant pour une cause commune : sensibiliser le monde politique à leur situation face "aux mesures de soutien clairement insuffisantes et inégales prises face à la crise liée au Covid-19".



Ces acteurs faisaient pour la première fois front commun en apportant une série de 11 propositions économiques, fiscales, administratives et organisationnelles qui leur permettraient ainsi "d'éviter la faillite", disent-ils. "On demande notamment que la TVA passe à 6% sur les alcools, que le droit passerelle ne soit pas taxé et soit éligible à tous les indépendants, nouveaux et complémentaires y compris, une exonération de la taxe sur les sociétés, un retour aux heures normales d'ouverture et d'accès au bar, un allongement du report des crédits d'investissements...", précise Marc Ronveaux, l'un des organisateurs et gérant et DJ du "Moulin de Solières" et de l'"Ozone". "Notre secteur de l'événementiel est en train de mourir si on ne rouvre pas bientôt. Nous sommes les oubliés, on nous a donné une date de réouverture mais ce n'est pas certain et on ne sait pas encore dans quelles conditions". "On autorise le rassemblement de 100 personnes dans une église ou 50 personnes dans des camps scouts mais on nous interdit de rouvrir, ce déconfinement n'a plus de sens". Et de se réjouir de cette mobilisation : "Cette manifestation est un grand succès. Nous l'avons fait tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Nous attendons maintenant un retour de la Première ministre!".