Il a été proposé par Ecolo lors d'une réunion.



Le secteur culturel est l’un de ceux qui souffrent le plus de la crise actuelle.

Et la situation ne s’annonce malheureusement pas meilleure pour ce dernier dans les prochains mois.

A Huy, Ecolo propose qu’un plan de soutien au secteur culturel local soit mis en place.

"À ma connaissance, et contrairement à de nombreuses autres communes, la Ville n’a pas communiqué à ce sujet", affirme Anabelle Rahhal, cheffe de groupe.



"Il est pourtant essentiel d’informer le plus vite possible tous les acteurs de la culture, de l’événementiel, de l’associatif, des comités de quartier...".



Festival d’Art, Le Kihuy, Centre culturel, Atelier rock, Royal Photo Club, ASBL FIDEC, Les ateliers du Cwèrneû, galerie Juvénal... se sentent abandonnés selon elle.



Et ce, est-il épinglé, alors que des dizaines d’emplois et de bénévoles sont concernés, tout comme les milliers de spectateurs et de bénéficiaires des actions.



Plusieurs mesures sont envisagées



"Si des réponses doivent être fournies par les niveaux de pouvoir supérieurs, des leviers peuvent également être actionnés au niveau local pour soutenir le secteur culturel".



L’une des premières étapes pourrait selon les Verts consister à s’informer auprès de l’ensemble des acteurs afin de collecter un maximum d’informations sur leurs réalités.



D’autres mesures sont envisagées comme la garantie des subsides ou encore la préservation du secteur des futures économies budgétaires de la Ville en 2021.

En conclusion, Ecolo Huy estime qu’il y a encore beaucoup à dire, à imaginer, à mettre en place, et ce en travaillant main dans la main avec le secteur culturel.