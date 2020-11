La cellule de sécurité communale a été réunie ce samedi à l’initiative du bourgmestre f.f. de Huy Eric Dosogne, et ce suite aux dernières mesures prises par le comité de concertation dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.



Afin de venir en aide aux personnes qui sont particulièrement isolées, il a été décidé de renforcer les appels solidaires.

Le service Prévention et le CPAS appelleront donc dès ce lundi les personnes âgées de 65 ans et plus qui s’étaient inscrits lors de la première vague de la pandémie ainsi que les autres personnes en difficulté qui en avaient déjà fait la demande.

Toutes les personnes qui désirent bénéficier des appels solidaires peuvent s’inscrire au 085 410 230 ou via l’adresse prevention@huy.be.

En fonction des besoins des personnes inscrites



Il est à noter que ces derniers seront donnés en fonction des besoins des personnes inscrites.

Un courrier sera adressé dans le courant de la semaine prochaine aux Hutois de 65 ans et plus afin de leur faire part de la possibilité pour eux de s’inscrire aux appels solidaires.

Les autres canaux de communication de la Ville seront aussi utilisés afin de faire connaître cette initiative à l’ensemble des Hutois.

Le service Prévention recherche des bénévoles pour rendre de petits services (courses essentielles, petits travaux de jardinage, accompagnement pour un rendez-vous médical, petits bricolages, promenade de chiens,...).