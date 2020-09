Via communiqué, la Ville de Huy informe que sur décision du bourgmestre Christophe Collignon, la dérogation sollicitée par le centre culturel lui a été accordée.

Et ce pour augmenter sa capacité d'accueil. La distanciation physique sera réduite à un siège sur deux. La bulle familiale sera autorisée. Le port du masque sera obligatoire.

Cette dérogation est accordée conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus.

Lequel a été modifié en date du 22 août 2020 en ce que "les autorités communales compétentes peuvent autoriser les exploitants d'infrastructures permanentes à accueillir pour des événements, représentations, ou compétitions, un public assis supérieur aux nombres de personnes visés (soit les jauges de 200 et 400 personnes) en accord avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d'un virologue et dans le respect du protocole applicable. (…)".

Complémentairement à l’arrêté ministériel et au "protocole de base" défini par la ministre de la Culture, une check-list sanitaire, soit un outil indicatif visant à accompagner les opérateurs et les autorités communales dans cette démarche, a été créée à partir du Covid Event Risk Model et validé par des virologues.

C'est après analyse du protocole interne du centre culturel et avis positif de la ministre que le bourgmestre de Huy a marqué son accord sur la demande de dérogation.

Le centre culturel était fermé depuis le mois de mars et ceux qui le fréquentent pourront dès la semaine prochaine découvrir les premiers spectacles de la saison 2020-2021.