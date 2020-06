La rue des Rôtisseurs sera mise en piétonnier.



Dans le cadre de la troisième phase du déconfinement, des demandes émanant de l'Horeca sont parvenues à la Ville de Huy afin d’élargir l’espace dévolu aux terrasses.

C’est dans ce cadre que le collège a pris la décision d’étendre l’horaire de mise en piétonnier de la rue des Rôtisseurs.

Pour rappel, l’été dernier, une expérience de fermeture à la circulation avait déjà été menée durant les week-ends et avait remporté un franc succès.

Afin de permettre aux établissements d’établir leurs terrasses sur la voirie, il a donc été décidé que la rue des Rôtisseurs sera fermée à la circulation en semaine.

Et ce du lundi au vendredi de 16 heures à 6 heures du matin ainsi que le samedi à partir de 12 heures et jusqu’au lundi 6 heures.

Cette mesure sera mise en place à partir du lundi 8 juin à 16 heures et elle prendra fin le lundi 31 août à 6 heures.

Comme les terrasses seront autorisées sur la voirie et pas uniquement sur les trottoirs, la rue sera inaccessible aux véhicules aux mêmes tranches horaires.

Les riverains disposant d’un garage situé dans la zone (rue des Fouarges) pourront accéder à leur emplacement.

Et ce via le tronçon de la rue des Augustins compris entre la rue des Rôtisseurs et la rue du Coq qui sera mis à double sens de circulation.

Parallèlement à cela, les services de la Ville ont invité les commerçants à faire part de leurs demandes d’extension de terrasses.

Un plan global pour la Grand-Place est à l’étude. Les rues ou places à forte densité sont elles aussi étudiées dans le cadre d’un plan global.

Les autres demandes sont quant à elles étudiées au cas par cas. La volonté du collège communal est de permettre au secteur de travailler.