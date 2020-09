Si l'incertitude a plané sur l'organisation de la course et sur la présence éventuelle du public, la Ville de Huy se réjouit d’accueillir la 23e Flèche wallonne Femmes et la 84e Flèche wallonne Hommes qui devaient initialement se dérouler le 22 avril dernier et qui ont été reprogrammées le mercredi 30 septembre prochain.



Cet événement à caractère international est vu comme un jour de fête et l’occasion de se retrouver entre amis. C’est aussi une journée durant laquelle Huy est mise en vitrine et promotionnée dans le monde entier grâce à la couverture TV qui concernera également cette année la course féminine.

Mais la Ville de souligner que cette édition ne sera pas comme les autres car elle se déroulera dans un contexte pour le moins particulier de crise sanitaire et devra répondre à un certain nombre d’exigences tant en matière d’accueil du public que d’encadrement des coureurs.



Le point sur les horaires

Flèche wallonne Femmes

Présentation des équipes féminines sur la Grand-Place de 7h30 à 8h30.

Départ à 8h40 à l’entrée de la Grand-Place, En Mounie.

Jauge de 400 personnes maximum.

Port du masque et distanciation physique obligatoires.

1er passage au Mur de Huy vers 11h15.

Arrivée au Mur de Huy vers 12h05.

Flèche wallonne Hommes

Départ de Herve à 11h25.

1er passage au Mur de Huy vers 14h45.

2e passage au Mur de Huy vers 15h30.

Arrivée au Mur de Huy vers 16h20.

Pas de public dans le Mur de Huy

En raison du contexte sanitaire actuel, le Mur de Huy sera fermé, excepté pour les riverains et leurs invités éventuels (5 personnes par foyer et 10 personnes maximum) ainsi que pour une bulle de 400 personnes sur le site d'arrivée.



Un espace sera organisé à hauteur de la ligne d’arrivée pour accueillir une jauge de 400 personnes accréditées par la Ville. Le port du masque y sera obligatoire sauf lors de consommations de boissons ou de nourriture.Une buvette et une friterie y seront installées ainsi qu’un écran géant.



Toute personne qui se sera préalablement inscrite et qui sera dûment accréditée aura accès à l'espace. Les réservations seront ouvertes à partir du lundi 21 septembre.

Un seul moyen pour réserver: par mail à l’adresse sylvie.wilkin@huy.be en mentionnant vos nom et prénom et ceux de la personne éventuelle qui vous accompagnera.

Un contrôle strict sera assuré aux points d'entrée dans le dispositif fermé. Toute personne non munie d'une accréditation sera interdite d'accès au Mur par la Police.



Pas de regroupements en ville



Le Mur de Huy fermé, les regroupements de personnes ne seront pas pour autant autorisés sur le reste du parcours, en amont et en aval. Des contrôles seront ici aussi effectués par la Police. Mais il sera possible d’assister au passage des coureurs dans le cadre de sa bulle familiale. Quant au port du masque, il sera obligatoire.