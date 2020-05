Une solution amiable a pu être trouvée pour les bâtiments et terrains de la rue Neuve.

Les cinq propriétaires ont signé un accord avec la Ville de Huy. Un compromis de vente est en cours de rédaction. De la sorte, la Ville acquiert le foncier pour un montant total de 790.000 euros, ce qui permet de débloquer la situation.

Cette issue favorable fait suite à la volonté du collège de trouver un arrangement amiable avec les propriétaires plutôt que de procéder à une expropriation, une procédure plus incertaine et plus lente qui n’aurait fait que retarder l’issue de ce dossier hautement important pour la rive gauche.

Par l’entremise du bourgmestre, des négociations discrètes ont été menées pendant plusieurs mois. Dans ce dossier délicat, le but du collège a toujours été de mettre un terme à une situation qui dévalue le quartier et ce en permettant à la Ville de disposer de l'entièreté de cette zone de 1.280 m². Cet accord offre la possibilité d'envisager la reconstruction.

A ce stade, il n’y a pas encore de projet clairement défini pour cet espace. Il est par contre déjà acquis qu’il s’agira d’un projet mixte : surface(s) commerciale(s) au rez-de-chaussée et appartements aux étages. Le projet se concrétisera avec le concours d’un opérateur public ou dans le cadre d’un partenariat public privé.

Dans l’optique de cette conclusion amiable du dossier, la régie communale avait déjà été dotée d’une enveloppe lors de la dernière modification budgétaire. Cette enveloppe lui permettra de mener à bien l’opération.

Pour rappel, le 18 septembre 2015, un immeuble abritant le magasin Mobistar, rue Neuve, s'effondrait en raison de problèmes structurels de stabilité. Dans son sillage, d'autres bâtiments devaient être démolis à cause de leur dangerosité, leur instabilité menaçant la sécurité publique. C'était le cas des immeubles voisins abritant une boucherie halal et un café-restaurant. Les maisons accolées à la zone étaient alors étançonnées. Il était ensuite apparu lors de contrôles qu'un immeuble proche occupé par le magasin Zeeman présentait lui aussi des problèmes de stabilité. Ce qui avait conduit à la fermeture et l'évacuation du magasin.

Ce dossier de longue haleine était particulièrement délicat : les compagnies d'assurance des propriétaires des biens sinistrés ont fait expertisé les lieux de manière à identifier les responsabilités des uns et des autres et surtout la Ville n’avait pas la maîtrise foncière du sol.