En Belgique, 4 femmes sur 10 vivent dans une telle précarité que seul le minimum alimentaire leur est accessible grâce au soutien du CPAS ainsi que des associations humanitaires. Selon le club Soroptimist local, elles sont près de 200, rien que sur le territoire de la ville de Huy.

En vue d’aider ces femmes dont les difficultés se sont encore accentuées en cette période de crise sanitaire, ce dernier a ainsi mis sur pied une nouvelle opération baptisée "Douceurs pascales et chat…lins".

250 colis seront donc confectionnés et offerts aux bénéficiaires, à l’occasion de la période de Pâques. Conditionnés dans des paniers Oxfam, ils contiendront des œufs et autres barres de chocolat issus des artisans Laruelle (Villers-le-Bouillet) et Blanche (ex-Galler).

"En guise de baume au cœur pour les aider à mieux supporter le quotidien, nous ajouterons également quelques produits de beauté car nous savons combien il est souvent compliqué pour ces personnes d’en acquérir", précise Michèle Quinet-Ledocte.

Des bons pour des stérilisations gratuites de chats



Considérant aussi l’obligation imposée de stérilisation des chats errants, le club Soroptimist a pris contact avec les responsables de l’ASBL Poils et Moustaches qui est basée à Engis.

Laquelle s’associe à cette opération de solidarité en offrant des bons pour des stérilisations gratuites, d’une valeur unitaire d’une vingtaine d’euros.

"Chaque colis contiendra un bon. Si la bénéficiaire ne possède pas de chat à stériliser, elle pourra offrir ce ticket à une amie afin que celle-ci puisse en profiter", ajoute Michèle Quinet-Ledocte.

A noter que la confection des colis en question est effectuée par les membres du club Soroptimist, dans le courant de cette semaine, au sein de l’ancienne pharmacie Courtois.