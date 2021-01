Le collège communal de Huy a décidé de mettre une salle munie d’ordinateurs et d’Internet à disposition des élèves de la 3e à la 7e secondaire qui suivent les cours à distance et qui n’ont pas d’ordinateur ou de connexion internet suffisante à leur domicile.

Ces personnes seront prioritaires mais la salle sera aussi ouverte aux étudiants qui pour des raisons d’organisation familiale préfèrent étudier ailleurs qu’à leur domicile.

Afin de respecter les distances de sécurité et les mesures de précaution liées à la pandémie, le nombre de places est limité et des mesures de sécurité sont prises : aération de la salle, désinfections systématiques des ordinateurs et port du masque obligatoire.

Les élèves qui dès ce lundi 11 janvier 2021 désirent bénéficier du service offert par la Ville doivent s’inscrire par téléphone à la bibliothèque au 0477/56 15 37 ou au 0473/79 89 93. La salle sera disponible uniquement sur réservation à la Bibliothèque, 18b rue des Augustins du lundi au vendredi (sauf mercredi après-midi) de 8 à 16 h.

Le but de cette démarche est de limiter au maximum les effets de la fracture numérique en permettant au plus grand nombre de suivre les cours à distance dans de bonnes conditions.