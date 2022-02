Après deux annulations de l’événement, les conditions météo étaient idéales, ce dimanche, pour le retour de la traversée de la Meuse : grand ciel bleu, soleil éclatant, 10 degrés dehors et 7,7 degrés dans l’eau. “C’est une des températures les plus élevées qu’on ait connues depuis 1985, souligne Marc Hennau, le secrétaire du club Cool Huy. Et au niveau de la météo, ce sont des conditions parfaites pour le confort du public : du soleil, pas trop de vent même s’il fait quand même un peu piquant, ce qui permet quand même de se rendre compte de la difficulté pour les nageurs.”

Les nageurs, eux, étaient environ 90 à se jeter à l’eau. “C’est un peu moins que d’habitude mais on a reçu une autorisation pour organiser l’événement assez tardivement. Beaucoup pensaient donc que ça n’allait pas se faire et avaient prévu d’autres choses.”

Le départ se donnait quai de Compiègne. Puis, c’est en brasse, en nage libre ou en course relais, selon les catégories, qu’ils ont dû rejoindre l’arrivée située une centaine de mètres plus loin, sur le quai d’Arona.

Un débit un peu soutenu

Le débit de l’eau était, lui, de 360 m3. “C’est un débit un peu soutenu. Les plus rapides doivent donc bien anticiper leur trajectoire pour l’arrivée”, explique Marc Hennau. Dans l’eau, certains se font, d’ailleurs, un peu surprendre par le courant qui les fait dériver parfois un peu trop loin de l’arrivée. Mais les plongeurs qui assurent la sécurité des nageurs veillent au grain. Ils sont d’ailleurs venus en aide à un des nageurs qui s’est retrouvé en difficulté face au courant.

À leur arrivée, tous ont, en tout cas, été chaleureusement accueillis par les spectateurs venus nombreux pour assister à l’événement et à l’exploit de ces nageurs en eau froide.