Le bourgmestre de Huy Christophe Collignon (PS) a réuni ce vendredi matin la cellule de sécurité Covid et a analysé la situation sanitaire. Ces sept derniers jours, un seul cas de Covid a été détecté sur le territoire de la Ville de Huy. Le centre de testing situé à proximité de l’hôpital reste accessible. Une augmentation de son activité est d’ailleurs constatée.

Après avoir entendu les différents intervenants (police, monde médical, CPAS,...), le bourmestre a pris différentes décisions destinées à limiter la propagation du Covid et à assurer la protection de la population comme l’indique l’arrêté ministériel en préparation

Un arrêté de police visant à imposer, dès ce samedi 25 juillet, le port du masque sur les marchés, aux abords des commerces ambulants, sur les fêtes foraines et des comptoirs de consommations à emporter est actuellement en cours de rédaction. Ce même arrêté définit une zone du centre-ville où le port du masque est désormais obligatoire dans l’espace public. Cette zone reprend les rues commerçantes suivantes : la rue des Brasseurs, la rue des Fouarges, la rue des Rôtisseurs, la Grand-Place, la rue Griange, rue En Mounie, la place Saint-Severin, la place Verte, la rue Neuve, l’avenue de Batta, la rue du Pont et l’avenue des Ardennes. Les abords des complexes commerciaux ainsi que les rues Vierset Godin et des Augustins sont aussi concernés. Cette nouvelle obligation du port du masque sera affichée sur des panneaux de signalisation.

Sensibilisation au testing dès le retour de vacances



Le bourgmestre a également décidé de rappeler au personnel communal et au personnel du CPAS les règles en vigueur relatives au dépistage et à la quarantaine pour les personnes qui rentrent de vacances d’une zone orange ou rouge. Par ailleurs, le bourgmestre, qui regrette que le gouvernement fédéral n’ait pas pu imposer un testing obligatoire au retour de vacances, souhaite sensibiliser la population de retour de zones à risque à cette obligation citoyenne.

Quant aux rassemblements spontanés, spécialement près des zones horeca, il a été convenu que "la zone de police rappellera aux tenanciers des établissements horeca que le port du masque est une obligation pour les serveurs et qu’il y a une obligation de servir uniquement à table. A défaut, des sanctions pourront être activées".

Le bourgmestre Christophe Collignon a décidé de mobiliser, dans la mesure des moyens disponibles, "le personnel de la zone de police et les gardiens de la paix à cette fin". Il rappelle en outre que "le règlement général de police interdit toute consommation d’alcool sur la voie publique".