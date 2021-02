Vous êtes photographe et passionné par la ville de Huy ? Alors elle a besoin de Vous !

La Cité de l'étain organise en effet une rétrospective des animations qui ont apporté un peu de couleurs à l’année 2020, marquée par la crise sanitaire. Les 12 plus belles photographies seront exposées à l’hôtel de ville d’avril à décembre 2021 (sous réserve de l'évolution des mesures sanitaires).

Pour participer

- Vous devez être photographe (amateur ou professionnel) hutois ou de la région. Les autres formes d’art ne sont pas acceptées.

- Les animations représentées doivent impérativement avoir eu lieu en 2020 et faire partie de la liste ci-dessous. Toute autre proposition sera soumise à l'analyse du comité chargé de proposer la sélection des photographies au Collège communal.

- La qualité de la photographie doit être suffisante pour l’impression au format 40 x 60 cm (A2).

- Votre photographie (en format jpg et en haute qualité) est à envoyer pour le mardi 9 mars 2021 au plus tard par mail, à l’adresse florence.marechal@huy.be

Une seule photographie par personne pourra être sélectionnée. Si, pour une quelconque raison, il n’est pas possible d’exposer 12 œuvres de 12 photographes différents, la Ville de Huy se réserve le droit d’exposer plusieurs clichés du photographe officiel de l’administration. Chaque événement aura droit à une photographie au maximum (dans la mesure du possible suite au nombre réduit d'animations organisées en 2020).

En cas de sélection

- Les frais d’impression et d’encadrement seront à charge de la Ville de Huy.

- Vous autoriserez la Ville de Huy à exposer sans contrepartie financière la photographie durant l’année 2021.

Liste des animations 2020

Huy au Printemps, HuyForTrail, Journées internationales des droits des femmes, Où est Chat-rlie (exposition de chats en puzzle 3D), Le Mur - Un défi cycliste international (chrono challenge, selfie spot et exposition), Huy ville fleurie (décorations florales du centre-ville), Lunch pack et transats, Chasse au trésor de l’Écomusée de Ben-Ahin, Out for the summer, Ça Jazz à Huy, Place aux artistes, Flèche wallonne, Journées du Patrimoine, Happy Winter Game (décorations de Noël sur les vitrines des commerces), Noël au Musée (illuminations du couvent des Frères mineurs) et marché hebdomadaire.