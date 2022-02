Arbres arrachés, câblés couchés au sol et toitures envolées – ce fut notamment le cas pour une habitation de la Grand’Route à Fexhe-le-Haut-Clocher: les pompiers de la zone Hemeco et de Hesbaye ont reçu "des dizaines et des dizaines d’appels" dès ce vendredi après-midi, lors du passage de la tempête Eunice. Impossible de répertorier toutes les interventions, mais, une certitude, les quatre coins de l’arrondissement ont été touchés.

De nombreux quartiers se sont aussi retrouvés sans électricité. Ce vendredi, en milieu de soirée, les services de secours n’avaient toutefois enregistré "aucun fait grave".

Un arbre s'est notamment couché quai d'Arona à Huy, un autre sur le rue Joseph Wauters à Ville-en-Hesbaye (Braives).