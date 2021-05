Afin de venir en aide aux étudiants du secondaire et du supérieur en cette période de blocus, les Jeunes Socialistes de l’arrondissement de Huy-Waremme ont décidé de relancer leur imprimerie dite solidaire.

C'est ainsi qu'il est désormais proposé aux étudiants concernés d'imprimer gratuitement leurs cours, syllabi et autres synthèses, du moins pour ceux qui en font la demande via l'imprimeur le plus proche de chez eux.

Dans cette période compliquée à plusieurs égards, la situation de ces derniers inquiète, le décrochage scolaire est fréquent et l’accès jugé inégalitaire au matériel informatique est parfois source d’exclusion sociale.



"Un service qui facilite l'étude des élèves"



" À hauteur de nos modestes moyens, il nous a semblé important d’offrir ce service qui facilite l’étude des élèves en amont de leurs sessions", expriment Julien André et Chloé Happart, à la base de cette initiative.

Lesquels sont donc partis du constat que toutes les familles ne disposent pas d’une imprimante individuelle, d’une quantité de papier et d’encre pour l’impression de cours volumineux ou encore des moyens d'en assurer le coût.

Il suffit pour l’étudiant intéressé de les contacter par mail à js.huywaremme@gmail.com avec l’objet de sa demande et son nom ainsi que d'y joindre les fichiers à imprimer. Ils seront à récupérer chez l'imprimeur le plus proche.