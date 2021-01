Interpellé il y a peu par le député régional Rodrigue Demeuse (Ecolo), le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) vient de confirmer la création d’une ligne de bus express entre Huy et Waremme dès septembre 2021.

Pour le député Demeuse, "c’est une excellente nouvelle !". Et de rappeler que "c’est une demande forte d’Ecolo depuis des années et un vrai combat pour moi depuis le début de mon mandat". "Si la liaison entre Huy et Waremme est un axe structurant de notre arrondissement, elle est pourtant jusqu’à présent très mal desservie par le TEC", estime-t-il.

Plus précisément, la ligne express réalisera des connexions entre les communes de Waremme, Faimes, Villers-le-Bouillet et Huy. Elle offrira un départ cadencé (depuis Waremme et depuis Huy) toutes les heures (entre 6h et 20h en semaine) et toutes les 2h (entre 7h et 20h le samedi).

Le temps de parcours entre les gares de Huy et Waremme sera de 40 minutes et des correspondances ferroviaires seront systématiquement organisées en termes horaires. De plus, la nouvelle ligne fera également arrêt dans la localité de Chapon-Seraing et son itinéraire empruntera la RN65 depuis Waremme jusque Villers-le-Bouillet puis la RN684 pour desservir Tihange avant de desservir la rive droite de Huy et rejoindre la gare en rive gauche.

Côté nord, une extension de la ligne sera organisée en heures de pointe (6h-9h et 16h-19h) au-delà de la gare de Waremme pour desservir la zone d’activité économique. "On le voit : ce service à haute performance permettra enfin de relier efficacement les deux pôles principaux de notre arrondissement que sont Huy et Waremme", souligne le député Demeuse.