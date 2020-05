La question de l’accessibilité des gares aux personnes à mobilité réduite est jugée essentielle par le député socialiste waremmien Hervé Rigot.

Lequel estime que cela permet d'offrir plus d’autonomie et par la même plus d’indépendance à ces personnes à mobilité réduite.



Mercredi en commission Mobilité du Parlement fédéral, le député Rigot à interrogé le ministre Bellot afin de connaître les plans d’Infrabel et de la SNCB.

Au vu de l’ampleur du chantier au niveau national où un seul faible nombre de gares sont équipées, il est clair que les aménagements souhaités prendront du temps.



Mais dans sa réponse, le ministre en charge de cette matière a donné une échéance qui s'inscrit dans un plan couvrant la période 2020-2030.



Ainsi donc, pour 2025-2026, les gares de Huy et de Waremme seront équipées afin de permettre aux PMR d’accéder à toutes les voies.

"Je ne peux que me réjouir de voir que les choses vont bientôt bouger mais je resterai vigilant et suivrai de près l’évolution de ce dossier", s’est exprimé Hervé Rigot.