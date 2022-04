La dame qui admet souffrir d’alcoolisme n’aurait pas supporté que l’homme l’empêche de voir son fils

Anne-Marie encourt une peine de prison avec sursis probatoire strict devant la cour d’appel de Liège pour avoir harcelé, mais aussi menacé d’un couteau et d’un marteau le père d’un de ses enfants, mais aussi la nouvelle compagne de celui-ci. Les faits ont été commis dans le courant de l’année 2019. Cela faisait un certain temps que l’entente n’était plus au beau fixe entre Anne-Marie et le père de son troisième enfant.