Le personnel de chez Ikea Hognoul est à bout ! Ce jeudi, début d’après-midi, il a décidé de se mettre en grève tant le malaise est grand.

“Depuis des mois, les conditions de travail ne cessent de se dégrader. Les organisations syndicales ont tiré la sonnette d’alarme à de nombreuses reprises, en vain”, explique Anne-Marie Dierckx, secrétaire permanente CNE. “Aujourd’hui, la coupe est pleine. Les travailleurs n’en peuvent plus : ils tombent comme des mouches. Le nombre de malades est très important et aucune solution satisfaisante n’est apportée”.

La tension est ainsi montée tous les jours à tel point que jeudi, une bonne partie du personnel a lancé l’idée d’un arrêt de travail qui s’est concrétisé à 14 heures.

Solution concrète

“Il fallait que cela arrive”, continue Anne-Marie Dierckx. “Les travailleurs sont mis sous pression de toutes parts. Ainsi, par exemple, les ruptures de stock suscitent le mécontentement des clients et la direction renvoie la balle vers le personnel déjà en sous-effectif. Comme si c’était de sa faute !”.

Ainsi depuis 14 h, une cinquantaine de travailleurs ont quitté le magasin pour se rassembler sur le parking. “Le magasin est ouvert et fonctionne avec les responsables qui sont à l’intérieur. Nous ne barrons le chemin à aucun client et les travailleurs qui veulent travailler peuvent le faire. Un membre de la direction est venu nous trouver dans le courant de l’après-midi et nous a demandé de reprendre le travail et que des pistes de réflexion allaient être ouvertes. Mais les grévistes ont refusé. Sans solution concrète, le personnel ne reprendra pas le travail.”

Une rencontre a eu lieu en fin d’après-midi avec la direction. “Il a été convenu que des groupes de travail allaient se réunir dès ce vendredi pour lister les problèmes et dégager des solutions. un préavis de grève sera toutefois déposé lundi”.