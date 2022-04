C’est en 2021 qu’Ikea Belgique lançait un programme de formation inclusif intitulé "Travailler et Grandir Ensemble" afin d’encourager la diversité et l’inclusion sur le lieu de travail et soutenir les réfugiés à s’intégrer sur le marché du travail belge. "Depuis le lancement, 27 réfugiés ont complété le programme de formation avec succès à travers tous les magasins Ikea en Belgique, et 16 d’entre eux ont reçu une proposition d’emploi", explique Nabila Kaouass, marketing manager.

Suivant le pas d’autres magasins, Ikea Liège (Hognoul) accueille depuis février six réfugiés pour un stage de formation de quatre mois. L’objectif ? "Leur permettre d’entrer sur le marché du travail, d’acquérir une première expérience professionnelle et développer des compétences techniques et sociales pour le marché du travail." Pendant ce stage, les réfugiés sont accompagnés par des collègues Ikea qui assument un rôle de soutien en tant que coach ou parrain/marraine.

Une expérience

Christa Bella Niyongabo (30 ans), venue du Burundi, fait partie des stagiaires élus pour ce programme. Positionnée au marché de la vente, rayon des accessoires de cuisine, "je fais plusieurs tâches. Je dois remplir les rayons quand ils se vident. Et s’il n’y a plus de produits, je dois faire des commandes via ce boîtier", détaille celle qui a travaillé comme agent clientèle en télécommunications dans son pays. "C’est un travail qui me plaît". En stage jusqu’au 31 mai, "je tenterai ma chance pour être engagée".

Au restaurant du magasin, Patricia Melendez partage sa bonne humeur avec les clients. Elle y prépare les plateaux-repas, la salle, range… "Travailler ici est une belle expérience pour trouver du travail en Belgique et améliorer mon français", sourit-elle.

Cristhian Santeliz (34 ans), a intégré l’équipe logistique. Tout comme Patricia, voici 3 ans que ce Vénézueléien vit en Belgique. Après un premier stage en magasin de bricolage, il s’agit de sa deuxième expérience professionnelle au pays. "J’ai l’espoir d’être engagé ici", témoigne ce mari et père d’un enfant qui émarge pour l’heure au CPAS.

Ce programme fait partie d’une initiative mondiale d’Ikea. Le magasin liégeois collabore avec des partenaires locaux, spécialisés dans la formation des demandeurs d’emploi et l’aide aux réfugiés : Convivial et Le Forem.