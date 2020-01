Portrait Rencontre avec Samuel Nemes, sénateur et député PTB à la région wallonne.

Fils aîné d’une fratrie de trois garçons, Samuel Nemes est depuis peu député wallon et sénateur. Ce jeune homme de 31 ans et originaire de Verviers, a quitté ses élèves auxquels il enseignait les mathématiques, pour faire de la politique son activité principale.

Fils d’un père formateur aux métiers manuels pour des personnes en réinsertions et d’une mère chercheuse en pédagogie à l’ULiège, Samuel Nemes était un petit garçon solitaire et curieux. Il pouvait passer des heures à observer le monde qui l’entourait avec déjà un petit faible pour les sciences. Il pouvait, par exemple, regarder pendant des heures une fourmilière pour en comprendre les ficelles.

À 12 ans, il rentre en secondaires à la Reid, où il choisit comme option les biotechnologies. En rhétorique, ils ne sont que quatre dans sa classe. À cette époque, c’est un jeune garçon passionné par les sciences. Il fait également beaucoup de sport notamment du karaté dont il suit les cours à Liège.

C’est lorsqu’il est à l’université à Gembloux, en agronomie, que le déclic se produit. Là, il se rend compte qu’être seul dans son coin, ça n’est pas si chouette que ça. Le collectif c’est tout aussi sympathique. Il sort alors de son labo et décide d’aller vers les autres. Il devient d’ailleurs délégué des étudiants.

Sans même s’en rendre compte, c’est ainsi qu’il vit sa première lutte sociale. Une fusion entre l’université de Liège et Gembloux devait avoir lieu, lui et ses camarades mécontents ont alors demandé des explications et ils y sont parvenus. Le recteur s’est déplacé jusqu’à eux pour expliquer sur les modalités de la fusion.

Après 5 années d’études, le jeune scientifique se lance sur le marché de l’emploi et rapidement, c’est le désenchantement. Alors qu’il trouve du travail dans une boîte pharmaceutique, il s‘aperçoit que ça n’est pas ce qu’il attendait. "Je me suis rendu compte que mes études m’avaient préparé à concevoir des produits qui ont une bonne rentabilité et pas une meilleure efficacité. C’est vraiment à ce moment que je ne me suis dit qu’il y avait un souci", explique le député. Il décide donc de quitter cet emploi et réoriente sa carrière.

Il devient alors professeur de mathématique dans une école à encadrement différencié. "J’adore enseigner, les jeunes ont un potentiel incroyable. Dans ce métier, chaque jour est différent, ce qu’on fait a du sens. Je ne suis pas là pour faire du rendement mais pour aider les jeunes à s’orienter. Le but ça n’était pas de devenir un pro des math, mais de montrer aux étudiants l’étendue de leurs capacités, changer l’image qu’ils ont d’eux et leur redonner confiance", indique Samuel Nemes. Emploi qu’il a finalement quitté en juin dernier pour se consacrer entièrement à la politique.

Depuis près de 7 ans, il est militant PTB. "Pour moi, la PTB et le premier parti à proposer des réponses cohérentes et structurelles. C’est également un parti qui est très présent sur le terrain. Contrairement aux autres partis, le message n’est pas "votez pour nous on s’occupe de tout", mais "vient avec nous on va lutter ensemble".

Samuel Nemes s'est soumis à notre questionnaire décalé et nous raconte quelques anecdotes.

Samuel Nemes parlez-nous de votre…

Première cuite ou dernière cuite ?

"Ma dernière cuite, c’était à Manifiesta, j’ai bu trop de Rhum…"

Dernier concert ?

"HK et les saltimbanks à Manifiesta"

Dernier fou rire ?

"En lisant la BD "de cape et de crocs", la conclusion d’une course-poursuite épique dans les rues de Malte."

Dernier achat compulsif ?

"Un sachet de frites."

Votre pire phobie ?

"Les loups… C’est un animal magnifique, mais qui me fait peur."

Quel est l’objet dont vous ne vous séparez jamais ?

"Mes lunettes, je ne les enlève que pour dormir."

Que trouvera-t-on toujours dans votre frigo ?

"Du fromage et des cornichons au vinaigre."

Quel est votre passe-temps favori ?

"Les soirées canapé lecture avec ma moitié. J’adore lire des livres de fantasy ou de science-fiction. J’aime aussi me perdre dans la nature, pour le moment j’habite à la Calamine, c’est une zone très polluée par le Zinc et le Plomb, ça donne une flore vraiment spécifique à la région."

Quel est votre juron préféré ?

"Un long et profond Rogntudju !, à la Gaston Lagaffe."

Quel est votre rêve le plus fou ?

"Marcher sur la lune."

Quel est votre film culte ?

"Star wars épisode 5 : l’empire contre-attaque."

Quel poster qui ornait votre chambre quand vous étiez ado ?

"J’en avais trois, un du Che, un de Bob l’éponge et, pour finir, une photographie de la nébuleuse d’Orion par le télescope Hubble."