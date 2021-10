Un habitant de Olne âgé de 47 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre de toute une série de préventions de violences graves commises envers des enfants lorsqu'il habitait à Flémalle, mais aussi pour avoir tué sept chats ! L’intéressé est soupçonné de s’en être pris à ses beaux-enfants, mais aussi à sa fille. Des faits qu’il aurait commis de 2011 à 2016 sur trois enfants. Les faits ont été dénoncés bien après que l’intéressé ne se soit séparé de sa compagne. Son beau-fils, alors âgé de 14 ans a souffert d’une décompensation. Il a dû être hospitalisé. Il a expliqué que son beau-père lui avait fait subir des scènes de violence récurrentes et particulièrement graves.

L’enfant a expliqué avoir reçu des coups dans le ventre et avoir été obligé d’embrasser la bague de son père. “Je lui ai juste mis une gifle parce qu’il avait essayé de mettre le feu à sa chambre”, a indiqué le prévenu. “Il n’a pas été obligé d’embrasser ma bague. C’était un jeu. Sa mère rigolait aussi.”

Selon le garçon, l’homme l’aurait obligé à manger de grosses quantités de viande en le traitant de gros et de bête. Il lui aurait frappé la tête au mur. Il l’aurait insulté. L’enfant a expliqué avoir eu une fourchette plantée dans la main, mais aussi avoir subi des scènes d’humiliations. Il a déclaré avoir été obligé de se mettre en slip, de se mettre un lange sur la tête et de sortir dans cet accoutrement. Une scène qui a été filmée. “Je ne lui ai jamais mis de lange sur la tête”, a déclaré le prévenu. “Il faut lui demander pourquoi il ment”, a-t-il poursuivi.

La soeur du garçon a expliqué avoir été saisie par les cheveux et avoir eu la tête tapée au mur. “Je l’ai plaquée contre le mur parce qu’elle avait un comportement d’adolescente insupportable. Elle était nonchalante, j’ai mal réagi.” La jeune fille a aussi expliqué que l’homme avait tenté de l’étrangler. Le troisième enfant a également dénoncé des scènes de coups. L’homme doit aussi répondre d’avoir tué sept chats. Il les aurait étranglés et frappés contre la table. “On vivait dans une petite maison avec beaucoup de chats. Ils pissaient et déféquaient partout. Je n’ai pas réussi à gérer”, a-t-il poursuivi avec un ton qui glace le sang. La suite de ce dossier a été remis dans le courant de l’année 2022.