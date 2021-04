Un père de famille âgé de 49 ans a bénéficié d’une suspension du prononcé devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir fracturé le coccyx de sa fille, mineure d’âge.

Des faits qui se seraient produits le 17 janvier 2015 lors d’un échange de garde. Le papa ramenait ses enfants chez leur grand-mère maternelle. La jeune fille était alors âgée de 14 ans. La séparation entre les parents était houleuse et l’entente avec les enfants n’était pas bonne.

"Elle a piqué sa crise", a indiqué le papa en parlant de sa fille. "Elle n’a pas voulu rentrer chez sa grand-mère. Je l’ai empoignée, je lui ai dit d’arrêter de faire son cirque et d’aller chez sa grand-mère. Elle m’a poussé. On s’est retrouvés tous les deux à terre. J’ai glissé. Nous sommes tombés."

La jeune fille a déclaré que son père lui avait pris son GSM et avait refusé de le lui rendre. Elle a exigé de pouvoir le récupérer. Son père l’aurait agrippée par le col de la veste, il l’aurait repoussée. Elle est tombée et son père lui est tombé dessus. La jeune fille s’est mise à hurler et son père est parti, la laissant sur place.

"La fracture du coccyx était peut-être antérieure", a supputé le papa. "Elle avait chuté peu avant à l’école. Ça s’est passé tellement vite."

Six ans après les faits, la jeune fille, aujourd’hui majeure, continue à beaucoup souffrir de cette blessure. Elle aurait de grandes difficultés à rester assise et cela aurait entravé la poursuite de ses études. Le père et sa fille n’ont plus du tout de contact depuis lors.

Sarah Rasujew