Il a retrouvé la marionnette "N’a Nolle" ! Liège Aude Quinet © tonneau

C’est en février dernier que le marionnettiste liégeois Denis Fauconnier fait une drôle de découverte. "Un monsieur m’a appelé car il avait une série de marionnettes à vendre. Sur place, je suis tombé sur une belle collection. Il m’a présenté ce personnage. C’était N’a Nolle (‘il n’en n’a pas’ en wallon…) !", relate le passionné et collectionneur qui héberge dans son théâtre de la rue Sainte-Marguerite près de 1 200 marionnettes datant de 1850 à nos jours. Fondé le 1er avril 1995, le Théâtre à Denis et sa "joue" (série de marionnettes faisant partie de la troupe) ne cessent de grandir pour le bonheur des petits et grands spectateurs, avec désormais un pantin à l’effigie d’Hilter… [...]