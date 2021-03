La cour d’appel de Liège a condamné un aide-soignant âgé de 60 ans à une peine de vingt mois de prison ferme pour avoir commis une tentative de viol et un attentat à la pudeur sur une jeune femme atteinte de mucoviscidose en 2017. Le suspect avait rencontré la jeune femme sur Facebook grâce à leur passion commune pour le jogging. L’homme a entamé la conversation avec la jeune femme puis lui a proposé de dormir chez lui la veille d’un jogging à Banneux auquel elle comptait participer. La dame a accepté et s’est rendue au domicile du suspect dans la nuit du 4 mars 2017. La jeune femme s’est sentie coincée sur place. Elle a envoyé un appel à l’aide sur Messenger, la messagerie de Facebook. Elle a expliqué être séquestrée et victime de faits de moeurs. La police a été avertie de cet appel à l’aide. Les inspecteurs ont réussi à retrouver la trace de la victime en localisant son GSM. C’est grâce à cette manoeuvre qu’ils ont découvert que la jeune femme se trouvait chez le suspect à Jupille. Lorsque la police est intervenue, la victime semblait apeurée. Le suspect avait déjà été condamné pour avoir commis un attentat à la pudeur sur une mineure d’âge en usant de ruse. Lors de sa comparution, il a admis avoir touché la jeune femme, mais déclaré qu’il avait arrêté dès que celle-ci lui a fait comprendre sa désapprobation. Le parquet a requis une peine de 20 mois de prison. Le tribunal lui a infligé cette même peine. La cour a également estimé les faits établis et a confirmé la peine prononcée en instance.